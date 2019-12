Das Christian-Wolff-Haus des Stadtmuseums Halle.

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild

Nach dem Terroranschlag auf die Synagoge in Halle wird das Stadtmuseum erweitert. Der Bereich für jüdisches Leben werde ausgebaut, teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) mit. Die Stadt teilte mit, dass überlegt werde, in welcher Weise archivierte Trauer- und Solidaritätsbekundungen in die Ausstellung integriert werden.



Zudem kündigte Wiegand an: "Der jährliche "Marsch des Lebens" wird stärker von der Stadt unterstützt, um größere Aufmerksamkeit auf jüdisches Leben in Halle zu richten."