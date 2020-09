CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach dem terroristischen Anschlag von Halle mehren sich die Stimmen, die der AfD eine Mitschuld an der Tat geben. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach sich für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz aus. "Ich hielte es für richtig, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen", sagte er der "Passauer Neuen Presse".



Michael Roth, Bewerber um den SPD-Vorsitz, sagte in der "Welt": "Im Deutschen Bundestag und in den Landtagen sitzt der politische Arm des Rechtsterrorismus. Und das ist die AfD."