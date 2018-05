Donald Trump Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Nach der Terrorattacke in New York will US-Präsident Trump die "Green-Card-Lotterie" abschaffen. Die Verlosung verschafft jährlich bis zu 50.000 Ausländern aus aller Welt einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA. Davon profitieren auch viele Deutsche.



Ein 29-Jähriger aus Usbekistan war mit einem Pick-Up-Truck in eine Menschenmenge gefahren und hatte acht Menschen getötet und elf weitere verletzt. Laut Trump war er über die Lotterie ins Land gekommen.