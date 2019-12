Der Insolvenzversicherer von Thomas Cook, die Zurich Gruppe Deutschland, gibt den bisher angemeldeten Schaden mit 287,4 Millionen Euro an. Allerdings haben bis Mitte Dezember auch nur 212.000 Geschädigte ihren Anspruch angemeldet. Die Gesamtzahl der Thomas-Cook-Opfer gibt der Insolvenzverwalter, die Kanzlei Hermann-Wienberg-Wilhelm (hww), mit 525.000 an.



Der Geschäftsführer des Hamburger Rechtsdienstleisters "MyRight", Rechtsanwalt Jan-Eike Andresen, schätzt den Schaden auf "deutlich über 400 Millionen Euro". Obwohl die Bundesregierung nun angekündigt hat, für den Schaden der Thomas-Cook-Opfer aufzukommen, hat Andresen nicht nur Zahlungsaufforderungen an die Bundesregierung verschickt, sondern auch schon Klage eingereicht.