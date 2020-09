Thomas Kemmerich im Thüringer Landtag.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Nach dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen sind laut einer Umfrage viele FDP-Mitglieder aus der Partei ausgetreten. Allein in Bayern und Baden-Württemberg traten in den zehn Tagen nach der Wahl insgesamt knapp hundert Mitglieder aus, ergab eine Umfrage der "Augsburger Allgemeinen". Es gab aber auch Aufnahmeanträge.



Kemmerich hatte sich am 5. Februar mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Nach drei Tagen im Amt trat er zurück.