So offen war Kramp-Karrenbauer selten: Zum einen, dass sie selbst Kanzlerkandidatin werden will. Zum anderen, dass sie die Angriffe gegen sich offenbar satt hat. Die Nerven liegen blank, nachdem die CDU zum vierten Mal hintereinander, bei drei Landtags- und einer Europawahl, in ihrer Amtszeit hohe Verluste hinnehmen musste. Sticheleien via Twitter ihres parteiinternen Konkurrenten Friedrich Merz – das Wahlergebnis könne die CDU "nicht mehr ignorieren und einfach aussitzen" – dürften ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Nur Dritter in Thüringen, dem einstigen CDU-Stammland, hinter der AfD, das hat auch für Spitzenkandidat Mike Mohring Gründe. Und die liegen mehr in Berlin als in Erfurt.