Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Spitzen von Union und SPD im Bund wollen die Konsequenzen der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen in einem Koalitionsausschuss am Samstag beraten. Bei der Wahl hatte sich der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich überraschend mit Stimmen von FDP, CDU und der AfD durchgesetzt.



Dies sorgte bundesweit für Empörung. Die CDU-Bundesspitze dringt auf eine Neuwahl in Thüringen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer machte den Parteikollegen in Thüringen schwere Vorwürfe.