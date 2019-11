IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi.

Quelle: Uncredited/Department of Defense/AP/dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi bestätigt und Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi als Nachfolger benannt. Das erklärte der IS über seinen Medienkanal Al-Furkan. Er bestätigte auch den Tod des weiteren ranghohen Mitglieds Abu al-Hassan al-Muhadschir.



US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Tod Al-Bagdadis verkündet. Er sei in Nordwest-Syrien vor US-Spezialkräften in einen Tunnel geflüchtet und habe eine Sprengstoffweste gezündet.