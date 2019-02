Der Sprecher der Bildungsverwaltung, Thorsten Metter, stellte fest: "Mobbing ist ein Problem." Dagegen würden an den Schulen weitere Maßnahmen neben den schon bestehenden ergriffen. Metter bestätigte auf dpa-Anfrage, dass das Mädchen die Hausotter-Grundschule im Bezirk Reinickendorf besucht hatte.



Am Samstagabend versammelten sich laut Medienberichten rund 150 Menschen zu einer Mahnwache vor der Schule. Elternvertreter werfen ihrer Leitung vor, Mobbing und Gewalt nicht ernst genug genommen zu haben, die Schulleiterin bestreitet dies. Die Berliner Polizei führt - wie in solchen Fällen üblich - ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren. Dazu könne vor Wochenbeginn nichts Näheres gesagt werden könne, sagte ein Sprecher am Sonntag.



Es sei eine Obduktion angeregt worden, voraussichtlich werde es im Laufe des Montagvormittags weitere Informationen geben. Gegenwärtig ermittele die Kriminalpolizei. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt seien bisher nicht beteiligt.