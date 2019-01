Der Ort des tödlichen Verkehrsunfalls in Vise (Belgien).

Quelle: Sophie Kip/BELGA/dpa

Der Lkw-Fahrer, der in Belgien einen Demonstranten der "Gelbwesten"-Bewegung angefahren und getötet haben soll, ist in den Niederlanden verhaftet worden. Der 56-jährige Mann sei von der Polizei festgesetzt worden. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga.



Gegen den Mann war ein europäischer Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittler gehen nicht mehr von einem Unfall aus. Von einem Mord zu sprechen, sei jedoch verfrüht, hieß es von der Staatsanwaltschaft in Lüttich.