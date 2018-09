NRW-Landesregierung setzt Forst-Räumung vorerst aus. Archivbild Quelle: Jana Bauch/dpa

Die NRW-Landesregierung hat die Räumungsarbeiten im Braunkohlerevier Hambacher Forst nach dem Tod eines Journalisten "bis auf weiteres" ausgesetzt. "Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf.



Der verstorbene Journalist brach durch die Bretter einer Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern und stürzte 15 Meter in die Tiefe. Er habe laut Polizei seit längerem das Leben der Aktivisten in den Baumhäusern dokumentiert.