Ein Polizeifahrzeug steht in der Chemnitzer Innenstadt. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige wegen gemeinschaftlichen Totschlags beantragt. Wie die Behörde mitteilte, wurden ein 23-jähriger Syrer und ein 22 Jahre alter Iraker dem Haftrichter vorgeführt.



Sie sollen am Sonntag mehrfach grundlos auf einen 35-jährige Deutschen eingestochen haben. Das Opfer starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Ermittlungen zu Tatmotiv, Ablauf der Tat und Tatwaffe dauern an.