An der Gaza-Grenze kam es wieder zu Zusammenstößen. Quelle: Wissam Nassar/dpa

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas ist gefährlich eskaliert. Ein israelischer Soldat starb durch Schüsse militanter Palästinenser an der Gaza-Grenze.



Als Reaktion darauf griff Israel zahlreiche Hamas-Ziele im Gazastreifen mit Kampfjets und Panzern an. Mindestens vier Palästinenser wurden dabei laut Gesundheitsministerium in Gaza getötet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kam zu einer Dringlichkeitssitzung mit der Militärführung zusammen.