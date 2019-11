Proteste in Hongkong.

Quelle: Keith Tsuji/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach dem Tod des 22-jährigen Studenten Alex Chow sind in Hongkong erneut Zehntausende Demokratie-Befürworter auf die Straße gegangen. Sie beteiligten sich an einer Gedenkveranstaltung für den am Freitag verstorbenen Aktivisten. Er war bei gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei von einem mehrstöckigen Parkhaus gestürzt. Die Demonstranten forderten eine unabhängige Untersuchung.



Zeitgleich nahm die Polizei drei pro-demokratische Abgeordnete wegen ihrer Beteiligung an einer Prügelei im Hongkonger Parlament im Mai fest.