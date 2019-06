Im Sudan kommt es vermehrt zu Massenprotesten. Archivbild

Quelle: Salih Basheer/AP/dpa

Die Bundesregierung hat das gewaltsame Vorgehen sudanesischer Sicherheitskräfte gegen das Protestlager vor dem Armeehauptquartier in Khartum verurteilt. "Diese Gewalt ist nicht zu rechtfertigen und muss sofort aufhören", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.



Die gewaltsame Räumung des Protestgeländes gefährde in erheblichem Maße den Prozess der Übergabe der Regierungsgewalt an eine zivil geführte Regierung. Alle Verhandlungspartner sollten an den Verhandlungstisch zurückkehren.