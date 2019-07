Beji Caid Essebsi starb in einem Militärkrankenhaus. Archivbild

Quelle: Hassene Dridi/AP/dpa

Nach dem Tod des tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi wird die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes in dem nordafrikanischen Land um zwei Monate vorgezogen. Über den neuen Staatschef sollen die Wähler am 15. September abstimmen, wie die unabhängige Wahlkommission nach einer Dringlichkeitssitzung in Tunis mitteilte.



Damit solle die Verfassung eingehalten werden. Bisher war die Wahl für Mitte November geplant. Essebsi war am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus gestorben.