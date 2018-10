Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza. Archivbild Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

Nach dem Tod eines oppositionellen Politikers in venezolanischer Haft hat der Außenminister des Landes Kanzlerin Angela Merkel (CDU) attackiert. Es sei bedauerlich, dass sich "Merkel so offensichtlich der Trump-Regierung unterwirft", twitterte Jorge Arreaza.



Laut der Regierung in Caracas hatte Fernando Alban Selbstmord begangen. Die Opposition hegt Zweifel an der offiziellen Version. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes hatte gesagt: Die Bundesregierung erwarte eine unabhängige Aufklärung.