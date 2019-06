Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Äußerungen im Netz nach dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke heftig kritisiert. Wie sich manche in sozialen Netzwerken hermachten über dessen Tod, sei "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig". Über solche Reaktionen wünsche er sich mehr Diskussionen.



Der CDU-Politiker Lübcke war auf der Terrasse seines Wohnhauses gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem tödlichen Schuss in den Kopf aus.