Liegestühle an einem öffentlichen Strand in Hurghada. Archivbild Quelle: Benno Schwinghammer/dpa

Nach zwei mysteriösen Todesfällen in einem Hotel im ägyptischen Badeort Hurghada hat der britische Reiseveranstalter Thomas Cook alle seine Gäste von dort ausquartiert. "Sicherheit ist unsere höchste Priorität", teilte das Unternehmen mit.



Zuvor war bekannt geworden, dass ein britisches Ehepaar in dem Hotel gestorben war. Des weiteren habe es ein erhöhtes Niveau an Krankheitsfällen bei anderen Gästen gegeben, hieß es. Nach Angaben der Provinzverwaltung soll es eine Obduktion geben.