Eine Übung der Bundeswehr. Symbolbild Quelle: Philipp Schulze/dpa

Nach dem tödlichen Soldatenmarsch in Munster will die Bundeswehr ihre Ausbildungsstrukturen untersuchen. "Die Ausbildung wird insgesamt überprüft in allen Teilstreitkräften", so eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums.



Nach dpa-Informationen sollen die Inspekteure melden, wie die Planung und Durchführung der Ausbildung läuft. Anschließend soll sich der Bundestag damit befassen. Bei einer Übung waren 2017 mehrere Offiziersanwärter kollabiert, einer starb später an den Folgen.