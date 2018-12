Anschlag im Westjordanland.

Quelle: Nasser Shiyoukhi/AP/dpa

Nach einem tödlichen Angriff im besetzen Westjordanland will der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu tausende Siedlerwohnungen in dem Palästinensergebiet "legalisieren". "Sie denken, dass sie uns unser Land entreißen können, aber das wird ihnen nicht gelingen", sagte Netanjahu laut einer Mitteilung seines Büros.



Zuvor hatte ein Palästinenser an einer Bushaltestelle zwei israelische Soldaten erschossen. Die Armee riegelte das Gebiet um Ramallah ab und suchte nach dem Täter.