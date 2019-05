Das Auto der 43-Jährigen an der Unfallstelle. Archivbild

Quelle: ---/Polizei Duisburg/dpa

Nach einem mutmaßlichen Autorennen am Ostermontag in Moers, bei dem eine unbeteiligte Frau ums Leben kam, hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve bestätigte, dass nach zwei Flüchtigen gesucht werde.



Laut Zeugen soll einer der Raser zum Überholen auf die Gegenfahrbahn der nach Angaben der Staatsanwaltschaft "schmalen Straße" gewechselt sein. Dabei kollidierte er mit dem Wagen der 43-jährigen Frau. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.