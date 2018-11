Einer der Angeklagten steht neben seinen Anwälten.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Die als "Kudamm"-Raser bekanntgewordenen Männer haben sich im neu aufgelegten Mordprozess gegen sie in Schweigen gehüllt. Die beiden Angeklagten sollen sich im Februar 2016 in Berlin ein Autorennen geliefert und dabei tödliche Folgen billigend in Kauf genommen haben. Ein unbeteiligter 69-Jähriger starb.



Deutschlandweit zum ersten Mal waren in einem Raser-Fall Haftstrafen wegen Mordes verhängt worden. Der Bundesgerichtshof sah aber den bedingten Tötungsvorsatz als nicht belegt an.