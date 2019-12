Schwimmbad in einer Ferienanlage bei Málaga.

Nach dem Badeunfall in einem spanischen Urlaubsresort mit drei Toten hat die Mutter der Polizei-Darstellung widersprochen, wonach ihre ertrunkenen Familienmitglieder nicht schwimmen konnten. Während ihres Urlaubs waren ein Mädchen, sein Bruder und sein Vater an Heiligabend im Pool eines Resorts in Mijas bei Malaga ertrunken.



Die Mutter besteht laut einer Mitteilung an britische Medien darauf, dass "etwas nicht in Ordnung war mit dem Pool, was ihnen zu diesem Zeitpunkt das Schwimmen erschwert hat".