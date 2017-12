Seit Jahren kam kein Soldat der Bundeswehr mehr im Einsatz ums Leben - am Mittwoch dann wurden zwei Soldaten in Mali bei einem Hubschrauberabsturz getötet. Nachdem Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Särge der Soldaten am Samstagabend in Köln feierlich in Empfang genommen hatte, flog sie direkt nach Mali - wo sie den Kameraden der getöteten Soldaten heute Mut zusprach.