Soldaten in der Grundausbildung. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem tödlichen Soldatenmarsch in Munster will die Bundeswehr ihre Ausbildungsstrukturen untersuchen. "Die Ausbildung wird insgesamt überprüft in allen Teilstreitkräften", sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. Bereits im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf geeinigt, die Ausbildung zu überprüfen und zu entwickeln.



Bei einer Übung waren im Juli 2017 mehrere Soldaten kollabiert, einer starb an den Folgen. Untersuchungen ergaben, dass sie einen Hitzschlag erlitten.