U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach dem tödlichen Stoß eines Mannes vor eine U-Bahn in Berlin-Kreuzberg muss ein als tatverdächtig Gefasster wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Es gebe derzeit keinen dringenden Tatverdacht, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Bei den Zeugenaussagen hätten sich Widersprüche ergeben. Zudem sei das vorhandene Videomaterial von mäßiger Qualität.



In der Nacht zu Mittwoch wurde ein Mann am Kottbusser Tor vor eine U-Bahn gestoßen. Er wurde durch die einfahrende Bahn so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.