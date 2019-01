Ein Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug auf ein Stauende.

Quelle: Gress/SDMG/dpa

Nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 8, bei dem Gaffer die Tür eines Rettungswagens geöffnet haben sollen, gibt es Zweifel an der Darstellung der Polizei. Einer Sprecherin des DRK-Kreisverbandes Pforzheim-Enzkreis zufolge kamen Gaffer einem Rettungswagen zwar sehr nahe und hätten versucht, Blicke hinein zu werfen.



Es habe aber niemand versucht, die Tür des Fahrzeugs zu öffnen, in dem ein Verletzter behandelt wurde. Die Polizei hielt an ihrer Darstellung vom Mittwoch fest.