Konflikt in der Region Kaschmir in Indien. Quelle: Mukhtar Khan/AP/dpa

Nach dem blutigen Sonntag im indischen Teil Kaschmirs mit 20 Toten ist das öffentliche Leben dort größtenteils zum Erliegen gekommen. Die Behörden ordneten am Montag die Schließung der Schulen im umkämpften Himalaya-Tal an und kappten mobile Internetverbindungen.



Zugleich blieben auch die meisten Geschäfte und Märkte in der vorwiegend muslimischen Unruheregion geschlossen, nachdem Separatistenführer einen Streik ausgerufen hatten, wie die Behörden mitteilten.