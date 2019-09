Gedenkstelle nach Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Gut sechs Wochen nach der tödlichen Attacke auf ein Kind am Frankfurter Hauptbahnhof will Bundesinnenminister Horst Seehofer heute mit Vertretern der Bahn über mehr Sicherheit beraten. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, drängt Seehofer auf umfassende Maßnahmen für mehr Sicherheit an Bahnhöfen.



Am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main hatte ein Mann am 29. Juli einen achtjährigen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Das Kind starb noch im Gleisbett.