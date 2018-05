Nach der tödlichen Messerattacke in Paris ist ein Freund des Angreifers festgenommen worden. Der junge Mann sei in Straßburg, der früheren Heimatstadt des Angreifers Khamzat A., in Gewahrsam genommen worden, hieß es aus Justizkreisen. Der Verdächtige ist wie der Angreifer Jahrgang 1997.



Bei dem Angriff am Samstagabend wurde ein Passant getötet und vier weitere verletzt, zwei von ihnen schwer. A. wurde schließlich von der Polizei erschossen. Die Terrormiliz IS reklamierte den Angriff für sich.