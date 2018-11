Khashoggis Söhne waren auch vom Königshaus empfangen worden. Quelle: SPA/dpa

Nach der mutmaßlichen Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi kämpft seine Familie mit der quälenden Ungewissheit, was wirklich im saudischen Konsulat in Istanbul geschah. "Ich warte einfach darauf, dass die Fakten ans Tageslicht kommen", sagte Khashoggis Sohn Salah dem US-Sender CNN.



Was mit Kashoggis Leiche geschah, ist unklar. Eine würdige Beerdigung ihres Vaters in der für Muslime heiligen Stadt Medina sei "alles, was wir jetzt wollen", fügte Salah hinzu.