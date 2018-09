Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Quelle: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Nach dem Tötungsdelikt in Köthen hat Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht zur Besonnenheit aufgerufen. Er habe vollstes Verständnis für die Betroffenheit der Bürger, sagte der CDU-Politiker. Der Rechtsstaat werde alle Mittel konsequent einsetzen, Justiz und Polizei ermittelten in enger Abstimmung.



Auch Kirchenvertreter schlugen mäßigende Töne an. "Ich kann nur hoffen und appellieren, dass nicht Gewalt mit Gewalt quittiert wird", sagte der Köthener Kreisoberpfarrer Lothar Scholz.