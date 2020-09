Der britische Prinz Charles beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Prinz Charles hält Greta Thunberg mit ihrem Einsatz für den Klimaschutz für "bemerkenswert". Das sagte der britische Thronfolger dem US-Fernsehsender CNN nach einem Treffen mit der 17 Jahre alten schwedischen Klimaaktivistin beim Weltwirtschaftsforum in Davos.



"Sie repräsentiert einen der Hauptgründe, warum ich mir all die Jahre diesen ganzen Aufwand gemacht habe", so der 71 Jahre alte Royal, der seit langem vor den Folgen der Erderwärmung warnt.