Eine Delegation aus Südkorea ist im Weißen Haus eingetroffen. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Delegation aus Südkorea ist in Washington mit Vertretern der Regierung von Präsident Donald Trump zusammengekommen, um diese über die Gespräche mit Nordkorea zu unterrichten. Das sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert. Es solle bei dem Treffen darum gehen, die nächsten Schritte zu besprechen.



Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte Anfang der Woche eine fünfköpfige Delegation für ein Treffen mit der nordkoreanischen Führung in das Nachbarland geschickt.