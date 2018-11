Markus Söder und Sebastian Kurz trafen sich in Linz. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plädiert in der Asyldebatte für "Schutzzonen in Afrika" für Migranten. Das Abschließen solcher Verträge sei eine Schlüsselaufgabe europäischer Politik, sagte er bei einem Treffen mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Linz. Auch die CSU sei für eine europäische Lösung. Die müsse aber rasch wirken.



Kurz hoffe, dass sich die deutsche Regierung auf eine gemeinsame Linie einige. Primäres Ziel bleibe auch für Österreich eine europäische Lösung.