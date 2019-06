Michael Kretschmer traf Wladimir Putin in St. Petersburg. Archiv

Quelle: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) steht nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in der Kritik. Er hatte dort für ein Ende der Russland-Sanktionen plädiert.



"Herr Ministerpräsident, haben Sie einen außenpolitischen Berater? Falls ja, sofort feuern", twitterte etwa Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bleiben die Sanktionen so lange in Kraft, "wie die Gründe für ihr Zustandekommen fortbestehen".