Papst Franziskus auf einem Friedhof in Dhaka, Bangladesch. Quelle: Aijaz Rahi/AP/dpa

Papst Franziskus hat am letzten Tag seiner Asien-Reise in Bangladesch ein Heim für Waisenkinder und Kranke des Mutter-Teresa-Ordens besucht. Am Vortag hatte der Papst 16 Rohingya getroffen und sie um Vergebung für die "Gleichgültigkeit der Welt" gebeten.



Er hatte dabei erstmals auf seiner Reise das Wort "Rohingya" öffentlich ausgesprochen. Zuvor war Franziskus vorgeworfen worden, die Rohingya-Krise in Myanmar, der ersten Station seiner Asien-Reise, nicht direkt angesprochen zu haben.