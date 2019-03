Emmanuel Macron empfing Xi Jinping im Elyseepalast.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert eine Partnerschaft zwischen Europa und China, die auf klaren Prinzipien beruht. Es gehe dabei etwa um einen "starken Multilateralismus", sagte Macron in Paris nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Zudem ging es auch um Klimaschutz, faire Wirtschaftsbeziehungen sowie Grundrechte.



Am Dienstag wird auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Paris erwartet, um mit Macron, Xi und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zu beraten.