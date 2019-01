US-Präsident Trump und türksicher Präsident Erdogan. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Nach seiner Drohung an die Adresse der Türkei zum Umgang mit den Kurden in Syrien hat US-Präsident Donald Trump mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan telefoniert. In dem Gespräch betonte Trump laut Weißem Haus, den USA sei es wichtig, dass "die Türkei die Kurden und andere Syrische Demokratische Kräfte" (SDF) nicht "schlecht behandelt".



In der Mitteilung aus Ankara hieß es, die Türkei werde die YPG, die PKK und den IS weiterhin bekämpfen, weil sie eine Gefahr darstellten.