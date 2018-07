Im Nahost-Konflikt wird eine Eskalation befürchtet. Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Nach der weltweit kritisierten Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ist es in den Palästinensergebieten zu gewaltsamen Unruhen gekommen. Bei Konfrontationen in Ramallah, Hebron, Bethlehem und am Rande des Gazastreifens wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 20 Palästinenser verletzt.



Einige von ihnen seien von Geschossen mit Hartgummimantel getroffen worden. Nach Medienberichten warfen die Demonstranten Steine auf israelische Soldaten.