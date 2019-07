Der britische Botschafter Kim Darroch. Archivbild

Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat sein Amt niedergelegt. Das teilte das Außenministerium in London mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen London und Washington über durchgesickerte Botschafterdepeschen.



Darroch gab in einem Brief an, er glaube, dass es "unter den derzeitigen Umständen" angebracht sei, "die Ernennung eines neuen Botschafters zu ermöglichen". Premierministerin Theresa May teilte mit, es sei bedauernswert, dass Darroch zurückgetreten sei.