Es ist eine Verschnaufpause in einem Konflikt, der sich schnell zu einem Krieg ausweiten könnte - aber noch lange kein Schlusspunkt. "Wir hatten keine Opfer, alle unsere Soldaten sind in Sicherheit und es entstand nur minimaler Schaden an unseren Militärstützpunkten", sagte der von seinen Generälen flankierte Präsident über die Raketenangriffe. Der Iran scheine nachzugeben, "was eine gute Sache für alle Beteiligten und eine sehr gute Sache für die Welt ist". Trump kündigte neue Sanktionen gegen den Iran an - nicht aber einen Vergeltungsangriff. Er sei gar bereit für einen "Frieden" mit dem Iran, der ein "großartiges Land" sein könne.



Der Raketenbeschuss in der Nacht auf Mittwoch war Teherans erste militärische Antwort - und zugleich für alle Seiten eine Möglichkeit, gesichtswahrend eine Deeskalation einzuleiten.