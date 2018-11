Außen-Staatsminister Niels Annen (SPD). Archivbild Quelle: Georg Wendt/dpa

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), hat die Kommunikation der US-Regierung unter Donald Trump kritisiert. "So richtig wissen wir eigentlich bis heute nicht, was verabredet und was besprochen worden ist", sagte er in den ARD-"Tagesthemen".



Prinzipiell sei es gut, wenn die Präsidenten miteinander sprächen - "aber ich wäre doch etwas optimistischer gestimmt, wenn ich gewusst hätte, dass diese Gespräche vorbereitet gewesen wären auch mit den eigenen Verbündeten", so Annen.