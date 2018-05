Wer mit dem Auto in das Wochenende vereisen will, muss tief in die Tasche greifen. Denn die Preise an den Tankstellen haben in dieser Woche Jahreshöchststände erreicht. Der Grund: Die Ölpreise an den Weltmärkten haben ebenfalls Jahreshochs erreicht; sie sind sogar auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen. Der aktuelle Anstieg ist die Folge davon, dass Donald Trump einseitig das Atomabkommen mit Iran aufgekündigt hat.