Recep Tayyip Erdogan vor seinen Unterstützern in Istanbul. Quelle: Uncredited/POOL Presidency Press Service/AP/dpa

Die Bundesregierung hat reserviert auf die ersten Ergebnisse der Präsidentschaftswahl in der Türkei reagiert. "Wir gehen davon aus, dass die Arbeitsbeziehungen zwischen beiden Regierungen auch in Zukunft konstruktiv und gedeihlich sein werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.



Da das amtliche Ergebnis noch ausstehe, will Berlin die Einschätzung der Wahlbeobachter abwarten. "Natürlich wird die Bundeskanzlerin dem türkischen Präsidenten zur gegebenen Zeit auch gratulieren."