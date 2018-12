Der AfD-Abgeordnete Räpple (sitzend, l.) spricht mit Polizisten.

Quelle: Nico Pointner/dpa

Der Vorstand der AfD in Baden-Württemberg will den Landtagsabgeordneten Stefan Räpple aus der Partei ausschließen. Ein Parteiausschlussverfahren solle wegen wiederholten parteischädigenden Verhaltens in die Wege geleitet werden, teilte ein Landesverbandssprecher mit.



Räpple hatte kurz zuvor mit seinem Verhalten einen Tumult im Landtag ausgelöst. Weil er den Saal trotz Aufforderung des Landtagspräsidiums nicht verlassen wollte, musste er von der Polizei aus dem Saal begleitet werden.