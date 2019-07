Die Polizei sprach am Wochenende von 50 bis 60 Jugendlichen und jungen Männern - "augenscheinlich mit Migrationshintergrund nordafrikanischen Typus", so ein Sprecher am Wochenende. Nach Angaben der Polizei wurde nach den Vorkommnissen am Freitagabend ein 16-Jähriger wegen Beleidigung und Bedrohung einer Bademeisterin angezeigt.