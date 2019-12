Mesut Özil

Quelle: Rui Vieira/AP/dpa

Nach der Kritik an der Verfolgung der Uiguren in China ist Fußballer Mesut Özil aus der chinesischen Version des "eFootball PES 2020" gestrichen worden. "Seine Worte haben die Gefühle der chinesischen Fans verletzt", teilte der chinesische Betreiber des Spiels mit. Man könne es "nicht verstehen, akzeptieren oder entschuldigen!"



Der Star des FC Arsenal hatte auf Twitter die Unterdrückung der muslimischen Minderheit in Nordwestchina angeprangert. Auch hatte er das Schweigen der muslimischen Staaten kritisiert.