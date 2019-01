Rahaf (M) neben Außenministerin Chrystia Freeland (r.)

Quelle: Chris Young/The Canadian Press/AP/dpa

Nach der verhinderten Abschiebung in ihre Heimat ist die Saudi-Araberin Rahaf Mohammed el-Kunun in Kanada angekommen. Sie traf am Flughafen in Toronto ein. Kanada hatte ihr Asyl angeboten.



Die 18-Jährige war in Bangkok gestrandet, nachdem sie sich von ihrer Familie absetzen konnte. Sie gibt an, misshandelt und mit dem Tod bedroht worden zu sein. Die Behörden verzichteten auf eine Abschiebung. Die Frau hatte eine Kampagne auf Twitter gestartet. Die UN erkannten sie als Flüchtling an.